شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تؤكد زيارة مسؤول أمريكي.. وترفض الكشف عن هويته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة خارجية تايوان، الأحد، أن مسؤولاً أمريكياً وصل إلى الجزيرة، لكنها أحجمت عن كشف هويته، ولم تذكر مزيداً من التفاصيل، كما نفت في الوقت ذاته، صحة تقريراً إعلامياً عن زيارة مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وكانت الصين التي تعتبر تايوان إقليماً تابعا لها، أبدت غضبها عندما زار وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار تايبه في أغسطس / آب، تبعتها زيارة أخرى في سبتمبر / أيلول الماضي، قام بها وكيل وزارة الخارجية الأمريكية كيث كراتش، وأرسلت الصين آنذاك بالتزامن مع الزيارتين طائرات حربية للقيام بطلعات بالقرب من الجزيرة.

وفي بيان مقتضب، قالت وزارة الخارجية في تايوان، إن هناك تواصلاً مستمرا مع الولايات المتحدة «ونحن نرحب بزيارة المسؤول الأمريكي». وأضافت «لكن مع عدم الإعلان عن تفاصيل الزيارة، استناداً إلى مبدأ الثقة المتبادلة بين تايوان والولايات المتحدة، ليس لدى وزارة الخارجية توضيح أكثر، أو تعليق آخر».

لكنها قالت في بيان منفصل، إن حديث وسائل الإعلام التايوانية عن وصول وفد تقوده مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل، إلى تايوان هو أمر غير صحيح، وإن هاسبل لا تخطط للزيارة. ورفض مكتب يقوم مقام السفارة الأمريكية في تايبه التعليق.

