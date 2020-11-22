شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيق الأمني بين الفلسطينيين وإسرائيل يبدأ بالملفات المدنية العالقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، في بيان الأحد، عن عودة العمل في مكاتبها في مختلف المدن الفلسطينية ابتداء من الاثنين؛ وذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عودة التنسيق الأمني.

وتتولى الهيئة التي توقف عملها منذ نحو ستة أشهر، مسؤولية تنظيم العلاقة المدنية اليومية بين الفلسطينيين والجانب الإسرائيلي فيما يخص تسجيل المواليد وإصدار جوازات السفر واستصدار تصاريح دخول إلى إسرائيل؛ وذلك من خلال علاقتها مع الإدارة المدنية الإسرائيلية.

وكان وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ أعلن الثلاثاء عن عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى ما كان عليه قبل 19 مايو/أيار 2020، حين أعلنت السلطة وقفه رسمياً.

وجاء قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق كنوع من الاحتجاج على الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط والتي كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النقاب عنها في يناير/كانون الثاني الماضي.

وحسب مصادر فلسطينية فإن آلاف المواليد الفلسطينيين الجدد، الذين ولدوا بعد يوم التاسع عشر من مايو/أيار، غير مسجلين رسمياً لدى إسرائيل. وأدى وقف التنسيق إلى تراكم ملفاتهم وملفات أولئك الراغبين في الحصول على هوية فلسطينية جديدة أو جواز سفر، في وزارة الداخلية الفلسطينية منذ ذلك الوقت.

ونصت اتفاقية أوسلو الموقعة في عام 1993 بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على ضرورة تسجيل المواليد الفلسطينيين الجدد في سجلات الجانب الإسرائيلي حتى تصبح فاعلة، خاصة على الحدود الخارجية.

وكان الشيخ أعلن الخميس عن إجراء محادثات مع الجانب الإسرائيلي. وكتب في منشور عبر حسابه على موقع تويتر «عقدت اليوم اجتماعاً مع الجانب الإسرائيلي تم التأكيد فيه على أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والتي أساسها الشرعية الدولية هي ما يحكم هذه العلاقة».

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، مثّل الجانب الإسرائيلي في اللقاء منسق أعمال الحكومة في المناطق كميل أبو ركن.

وتدهورت العلاقات بعد إعلان السلطة الفلسطينية في مايو/أيار أيضاً رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية.

وأدى ذلك إلى عجز كبير في ميزانية السلطة الفلسطينية، التي أصبحت تكافح لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم تعد قادرة على سداد أجور الموظفين العمومين لديها، مكتفية بدفع أنصاف الرواتب. (أ ف ب)