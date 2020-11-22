شرطة أبوظبي و«زايد العليا» تطلقان البرنامج التدريبي «إثراء»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت شرطة أبوظبي ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، البرنامج التدريبي «إثراء» الموجه إلى موظفي شرطة أبوظبي من الخط الأمامي في مراكز الخدمة وأصحاب الهمم وأولياء أمورهم.

وأوضح اللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع الموارد البشرية خلال اجتماعه مع المؤسسة أن البرنامج يشمل السلامة المرورية ورعاية الموهوبين وعقد دورة في «درب السلامة» ومكافحة المخدرات والتدريب على الإسعافات الأولية والوقاية من فيروس كورونا المستجد لأصحاب الهمم وأولياء أمورهم.

وأشار إلى أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ستنظم دورات لمنتسبي شرطة أبوظبي تركز على مفهوم الإعاقة وتصنيفها والبروتوكول الخاص في فن التعامل مع أصحاب الهمم، وكيفية التواصل معهم سمعياً وأساسيات لغة الإشارة، وسيتم تدريب موظفي شرطة أمن المنافذ والمطارات حول طرق تفتيش أصحاب الهمم وأنواع الكراسي المتحركة والتعامل معها.

من جانبه ثمن عبدالله الحميدان أمين عام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم التعاون المشترك مع شرطة أبوظبي في تنفيذ البرنامج التدريبي، ولتحقيق خطوات نوعية في هذا المجال لمصلحة أصحاب الهمم وأسرهم، لافتاً إلى أن المؤسسة تكثف جهودها حالياً، وضمن اهتمامها بأصحاب الهمم، في تقديم أرقى الخدمات النوعيّة والمتميّزة لأصحاب الهمم، وتطوير سبل الرعاية والتأهيل لهم وفق أفضل الممارسات العالمية، لتمكينهم ودمجهم ببقية فئات المجتمع على مختلف الأصعدة الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والثقافية.

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