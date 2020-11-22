شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة «معاً» تطلق مبادرة «غاية» لترسيخ أسس المعرفة المالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية- «معاً» عن إطلاق مبادرتها الجديدة «غاية»، وهو برنامج لتعزيز المعرفة بالإدارة المالية، ويمتد على مدار ثلاثة أشهر، ويهدف إلى ترسيخ أسس المعرفة بالإدارة المالية بين مواطني دولة الإمارات في أبوظبي ورفدهم بالخبرات اللازمة لإدارة شؤونهم المالية بكفاءة، وذلك عبر توفير كافة الأساليب اللازمة لتعزيز مستوى المعرفة وتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة لإدارة شؤونهم المالية بذكاء؛ حيث سيتم إطلاق ثلاث دورات للبرنامج سنوياً.

وينطلق برنامج «غاية» في 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل بمشاركة 50 مواطناً إماراتياً من سكان أبوظبي، لتمكينهم من إدارة أموالهم ومدخراتهم بكفاءة، لمعالجة إدارة النفقات المالية، وفقاً لنتائج استبيان مؤشر جودة الحياة الصادر عن دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي.

وسيتم تعيين 35 مشاركاً في البرنامج من قبل هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، والمجال مفتوح أمام أبناء المجتمع للتقدم ويجري اختيار المشاركين بالتعاون مع هيئة معاً.

ويتم إطلاق المبادرة بالشراكة مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومعهد لندن للأعمال المصرفية والمالية المسؤولَين عن وضع ومتابعة تنفيذ المنهج التعليمي، وسيحقق برنامج «غاية» أهداف التنمية الوطنية في التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي، ويتم توفير الدعم المالي لتطوير المنصة الرقمية للبرنامج لتشجيع التعلم عن بعد والتواصل الرقمي بين المشاركين.

ويخضع المشاركون في المبادرة على مدار الأشهر الثلاثة لدورة تعليمية تدريبية، لتزويدهم بالمعرفة اللازمة لإدارة شؤونهم المالية، مع التركيز على مجالات مختلفة تشمل كيفية ادخار المال وبناء موازنة مالية بين الدخل والنفقات والتخطيط المنظم لأفضل الطرق للاستثمار، ويمنح البرنامج المشاركين فيه إمكانية تطبيق المهارات المكتسبة على مواردهم المالية وأسرهم ومجتمعهم، لتبديل المفاهيم السائدة وتزويد أبناء المجتمع بالأساليب والمعرفة اللازمة لإدارة شؤونهم المالية بكفاءة.

ويستهدف البرنامج بشكل أساسي سكان أبوظبي، وسيحظى بمتابعة مستمرة لقياس الأثر الاجتماعي الذي أحدثه ومدى نجاحه في تعزيز المعرفة بالإدارة المالية لدى مواطني دولة الإمارات.

ويحظى المشاركون في البرنامج عند التخرج من برنامج «غاية» ممن أتموا الدورة بنجاح وتفوقوا على أقرانهم بفرصة الحصول على شهادة مقدمة من قبل معهد لندن للأعمال المصرفية والمالية.

وقالت سلامة العميمي، المدير العام في- «معاً»: «يشكل إطلاق برنامج «غاية»، خطوة مهمة في مسيرتنا الحافلة بالإنجازات؛ إذ لا ينحصر هدفنا في تقديم برنامج لتعزيز المعرفة بالإدارة المالية؛ بل نسعى إلى إرساء منظومة توعية شاملة بأهمية الموارد المالية ونعمل لرفد المواطنين الإماراتيين بالمعارف والخبرات اللازمة لإدارة شؤونهم المالية بكفاءة، لبناء مجتمع مستدام مكون من أفراد قادرين على اتخاذ قرارات مسؤولة وحكيمة».

وقال أليكس فريزر، الرئيس التنفيذي لمعهد لندن للأعمال المصرفية والمالية: «نتبع في معهد لندن نهجاً يركز على تعزيز المعرفة لإدارة الشؤون المالية مدى الحياة، يشرفنا العمل مع هيئة معاً وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي في إطلاق هذا المشروع الرائد».