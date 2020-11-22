شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تنظم ملتقى حول تحقيق السعادة في ظل الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نظمت لجنة الأدباء والقراءة بشرطة أبوظبي، ملتقى افتراضياً بعنوان «معاً نحقق السعادة في ظل جائحة كورونا» ناقش الجوانب الأربعة «الصحية والقانونية والاجتماعية والنفسية» المرتبطة بجائحة كورونا في حياة الإنسان.

وأكد العميد الدكتور جمال محمد النقبي، رئيس اللجنة على دور القراءة والمعرفة في إثراء فكر الإنسان ونمط حياته ورفع معنوياته والوعي بمواجهة التحديات والصعاب في ظل الظروف الراهنة التي يواجهها العالم بسبب الجائحة.

وتطرق المقدم الدكتور مبارك العامري، نائب مدير إدارة التشريع والاستشارات القانونية بشرطة أبوظبي، إلى الجانب القانوني للجائحة، واستعرض المقدم الدكتور ميثه الدرعي نائب مدير إدارة الإسعاف بشرطة أبوظبي الجانب الاجتماعي، فيما تحدثت الدكتورة عائشة الظاهري رئيس قسم تعزيز الصحة بمركز أبوظبي للصحة العامة عن الجانب الصحي، وركزت الدكتورة سامية حجازي اختصاصي نفسي سريري رئيسي على الجانب النفسي.

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