شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبيني بالون يفوز ببطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للمرة الأولى، بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي يوم أول من أمس السبت، ما يصل إلى 100 مشارك من مختلف الجنسيات من محبي هذه الرياضة من الإمارات وعدد كبير من أبناء الجاليات المقيمة.

وخطف المتسابق الفلبيني في بويت بالون الأضواء من جميع المشاركين في بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك بنجاحه في اصطياد سمكة «سكل» عملاقة بوزن 27.2 كلغ أهلته للفوز بالمركز الأول في هذه الفئة وحصد الجائزة الكبرى عبارة عن قارب «كاياك» حديث مجهز للصيد مقدم من «ماوي شوب»، إضافة إلى جوائز عينية أخرى من رعاة الحدث.

وكشفت هذه المسابقة والتي ينظمها النادي للمرة الأولى كبطولة بعد التجربة الأولى، عندما أضافها كفعالية ضمن مهرجان دبي البحري الصيفي شهر يونيو الماضي عن قاعدة كبيرة من محبي هذه الهواية وإمكانات ومهارات فائقة سجلت عبر النتائج التي رصدها خلال اليوم من أجل المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى في فئات أسماك الكنعد.

حضر المنافسات راشد ثاني العايل، عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة الرياضية ومحمد عبدالله حارب، المدير التنفيذي الذي قام بتتويج الأبطال يرافقه هزيم القمزي مدير إدارة السباقات وأحمد السويدي مسؤول التحكيم وممثلي الشركات الراعية.

وقال محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن الحدث كشف قاعدة جديدة من محبي الرياضيات والهوايات البحرية تمثل في مشاركة ما يصل إلى 100 متسابق ومتسابقة يمثلون ما يصل إلى 20 جنسية من أبناء الدولة والمقيمين على هذه الأرض الطيبة ما يعزز من أهداف النادي في توفير فرص جديدة لسكان الإمارة في اكتشاف هوايتهم وتنظيم نشاط مستمر مستقبلاً.