تكليف أيمن حسام الدين قائما بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: قرر مجلس الوزراء، تكليف الدكتور أيمن حسام الدين، قائما بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك. وشغل حسام الدين، منصب مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية.​

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