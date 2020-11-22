اتفاقية تعاون بين الشركة الوطنية للاتصالات ومايكروسوفت لتقديم الحلول الرقمية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء حجاج:
وقعت كلًا من الشركة الوطنية للاتصالات، وشركة مايكروسوفت مصر، اتفاقية تعاون مشتركة، على هامش معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT في دورته الـ ٢٤ بهدف تقديم الحلول الرقمية للمجتمع المصري من خلال الشركة الوطنية للاتصالات.
وقّع بروتوكول التعاون كلا من اللواء عبد الحميد مصطفى، رئيس الشركة الوطنية للاتصالات، وميرنا عارف، مدير عام شركة مايكروسوفت مصر.
وتأتي هذه الاتفاقية تماشيا مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتقديم الخدمات التكنولوجيا المبتكرة للتسهيل على المواطن المصري.
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