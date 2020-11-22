استشهاد مجند وإصابة 19 آخرين في انقلاب سيارة بطريق الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: استشهد مجند وأصيب 19 آخرون في انقلاب سيارة أمن مركزى بطريق الواحات، مساء الأحد. تلقى اللواء محمود السبيلي مدير أمن الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المُشار إليه. وكشفت المعاينة الأولية انقلاب حافلة تقل مجندين بطريق الواحات، ما أسفر عن استشهاد مجند وإصابة 19 آخرين. وانتقلت القيادات الأمنية بقطاع أكتوبر إلى محل البلاغ؛ تنسيقا مع مرفق الإسعاف وإدارة المرور.

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