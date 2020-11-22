"بنتقم من الهيئة".. ننشر اعترافات المتهم بإشعال النار في وحدة إسعاف بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

أدلى المتهم "أحمد.ط" أمام النيابة العامة في مركز قفط جنوبي قنا، باعترافات تفصيلية حول ارتكابه واقعة إشعال النيران في سيارتي إسعاف بنقطة إسعاف وادي اللقيطة، كما أشعل النار في سيارة أخرى بوحدة إسعاف مدامود، بمحافظة الأقصر، وذلك بدافع الانتقام من هيئة الإسعاف بعد فصله.

أضاف المتهم خلال اعترافاته، "كنت سائق سيارة إسعاف، جرى فصلي في شهر سبتمبر الماضي، نظرًا للغياب، فتقدمت بتظلم من أجل العودة للعمل مرة أخرى، إلا أن طلبي قوبل بالرفض، فقررت الانتقام.

وتابع المتهم أمام جهات التحقيق: "في البداية أحرقت سيارة إسعاف منذ 10 أيام بوحدة إسعاف المدامود، في محافظة الاقصر، ثم أحرقت سيارتين في وحدة "قفط – القصير"، باستخدام مادة البنزين التي أرشها على إطارات السيارات، بهدف الانتقام من الهيئة".

البداية كانت بتلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير قنا، إخطارًا، من مركز شرطة قفط، بتفحم سيارتي إسعاف إثر حريق ضخم، نشب في وحدة "قفط - القصير" عند الكيلو 45 بقرية اللقيطة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

عقب تكثيف الأجهزة الأمنية في مركز شرطة فقط جهودها، وبفحص كافة كاميرات المراقبة بالمحلات والمناطق المحيطة بمحل الواقعة، تبين أن مرتكب الواقعة هو "أحمد.ا.س" سائق إسعاف جرى فصله من قبل.

تمكنت حملة أمنية برئاسة الرائد محمد عبد القادر، رئيس مباحث قفط، من ضبط المتهم، وحُرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.