تباين أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما تراجع السعر في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 15.57 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والبركة عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.