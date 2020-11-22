ستيفاني وليامز تدعو إلى مواجهة "من يحاربون لإبقاء وضع ليبيا على ما هو عليه"

دعت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، اليوم السبت، المسؤولين في ليبيا والشعب، إلى "عدم السماح لمن يحاربون بجميع الوسائل"، إبقاء وضع البلاد كما هو عليه.

وأكدت ويليامز، في حوار مع موقع أخبار الأمم المتحدة، أنها تحذر الليبيين ممن "يضللونهم بالأخبار والحملات الملفقة، ومن يريدون أن يسرقوا منهم فرصة إقرار السلام وتغيير وضع البلاد إلى الأفضل".

كما نوهت بالدور الذي يلعبه وفدا اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5)، اللذان وقعا على اتفاق وقف إطلاق النار نيابة عن حكومة الوفاق وقوات القيادة العامة، وأثنت على عملهما قائلة: "ما أنجزتموه هنا يتطلب قدرا كبيرا من الشجاعة، لقد اجتمعتم من أَجل ليبيا، من أجل شعبكم، لتتخذوا خطوات ملموسة لإنهاء معاناتهم".

وشددت على ضرورة "الإحساس بالمسؤولية، والوطنية، والالتزام بروح التفاوض لدى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، ولدى المشاركين في الملتقى السياسي".

ولفتت ويليامز إلى دور الكتلة النسائية التي شاركت في الملتقى، وأهمية دور المرأة في بناء وصنع السلام، وقالت: "إنهن يستحققن بالفعل وزنهن ذهبا، عندما يتعلق الأمر بوجودهن على طاولة المفاوضات"، وذلك بعد أن شاركت 17 امرأة من بين 75 شخصية ليبية، في الملتقى السياسي الليبي بتونس.