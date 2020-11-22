العراق يُسجل 1766 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم /الأحد/، تسجيل 1766 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و33 حالة وفاة.
465 ألفا و452 حالة، بنسبة شفاء 86.9%.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أنه تم تسجيل 2412 حالة شفاء لهذا اليوم؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى
وأشار البيان إلى أن إجمالي الإصابات في عموم العراق بلغ 535 ألفا و321 حالة، منها 57 ألفا و911 حالة مازالوا يتلقون العلاج و366
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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