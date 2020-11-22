في أعلى حصيلة يومية.. هونج كونج تُسجل 68 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت هونج كونج، اليوم الأحد، تسجيل 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في أعلى حصيلة يومية منذ 16 أكتوبر الماضي.



وقالت "تشوانغ شوك-كوان"، رئيسة فرع الأمراض المعدية بمركز هونج كونج للحماية الصحية - إن هناك 7 حالات إصابة وافدة و61 إصابة محلية، موضحة أن 49 حالة كانت مخالطة لحالات مصابة بالفعل ونقلت العدوى للـ12 حالة المتبقية.



وأضافت كوان "أن السيطرة على الموقف صعبة للغاية"، في إشارة إلى الحالات المصابة

بالفيروس دون علمها لعدم ظهور أي أعراض الإصابة عليها وتباشر حياتها بشكل يومي.



وأوضحت أن مسئولي الصحة يقومون حاليا بإجراء اختبارات لعدد أكبر من الأشخاص بهدف التعامل مع موجة تفشي الفيروس الجديدة.



وكانت وزيرة الغذاء والصحة صوفيا تشان، قالت في وقت سابق من اليوم، "نحن نواجه موقف صعب للغاية في هونج كونج، إن عدد الحالات غير المرتبطة بأعراض

الفيروس في تزايد على مدار الأيام الماضية".



وكان قد تم تعليق حركة التنقل بدون الخضوع للحجر الصحي المتوقع تنفيذها بين سنغافورة وهونج كونج أمس /السبت/ لمدة أسبوعين بسبب زيادة أعداد الإصابة التي شهدتها هونج كونج مؤخرا.



يُذكر أن وصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في هونج كونج إلى 5629، فيما بلغ إجمالي أعداد الوفيات 108 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.