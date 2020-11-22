السعودية تُسجل 224 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 224 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 355 ألفًا و258 حالة.
تسجيل 489 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 343 ألفًا و371 حالة.. فيما بلغ عدد الوفيات 5780 حالة، بإضافة
أفادت وكالة الأنباء السعودية بأنه تم
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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