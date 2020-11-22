بوتين عن عدم تهنئته لبايدن: يجب اتباع القواعد الرسمية ولا دوافع خفية وراء التأخر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إنه لا دوافع خفية وراء تأخره في تهنئة جو بايدن على فوزه برئاسة الولايات المتحدة، في ظل رفض الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب الاعتراف بهزيمته.



وفي مقابلة تلفزيونية نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية مقتطفات منها، أوضح بوتين "القواعد الرسمية يجب اتباعها بناء على الإجراءات المتبعة والمعايير القانونية، ولا

يوجد دافع خفي أو أي شيء من شأنه أن يزيد من تدهور العلاقات بيننا، هو نهج رسمي بحت".



وأوضح، "ليس الأمر أننا نحب أو لا نحب شخصا بعينه - نحن ببساطة في انتظار نهاية المواجهة السياسية الداخلية"، مؤكدا احترامه لكلا من بايدن وترامب.

وسبق أن صرح المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف بأن بوتين سيهنئ بايدن بمجرد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.



وكانت كبرى الشبكات الإعلامية الأمريكية قد توقعت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر، فيما يقول ترامب إنه الفائز في الانتخابات لكن انتصاره سرق منه عن طريق عملية تزوير كبيرة في الانتخابات، ورفع على إثر ذلك عددا من الدعاوى القضائية، وعمل على بدء عمليات تدقيق وإعادة فرز في عدة ولايات.