زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرق اليابان

ضرب زلزال بلغت قوته 8ر5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، شرق اليابان.

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية - وفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - أن الزلزال وقع في تمام الساعة 7:06 مساءً، الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - أن الزلزال وقع في تمام الساعة 7:06 مساءً،بحسب التوقيت المحلي، على عمق 40 كيلو مترًا، وكان مركزه بجانب محافظة "إيباراكي" الواقعة بشمال العاصمة اليابانية "طوكيو".. لافتة إلى عدم وجود أي تخوفات من حدوث تسونامي.

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