رئيس وزراء أرمينيا: 25 ألفًا من سكان إقليم كاراباخ عادوا إلى ديارهم

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الأحد، عودة حوالي 25 ألفًا من سكان إقليم كاراباخ إلى ديارهم خلال الأيام الخمسة الماضية.
إلى الإقليم تسير بوتيرة سريعة إلى حد ما.
قال باشينيان - حسبما أفادت به قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن عودة المواطنين
ومن جهته، قال رئيس الإقليم إريك هاروتيونيان ـ خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الأرميني في يريفان ـ إن عملية العودة
وأشار إلى أن المواطنين الذين لديهم سكن سيعودون خلال المرحلة الأولى، والباقي سيعودون على مراحل عندما تظهر إمكان لتوزيعهم على المساكن، وحل المشاكل الاجتماعية، موضحًا أن السلطات ستقوم بتسديد بعض نفقات إقامة سكان كاراباخ في أرمينيا وقيمة فواتير الخدمات العامة.
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