الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أمين سر حركة فتح

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمين سر حركة "فتح" ياسر أبوشرار، في مخيم عين السلطان بمدينة أريحا في الضفة الغربية.
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصرت منزل أبوشرار،
واندلعت مواجهات في المخيم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين.
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