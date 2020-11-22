بومبيو: أمريكا تُواصل مساعيها لتحقيق السلام بالمنطقة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الإدارة الأمريكية تواصل جهودها من أجل تحقيق السلام في المنطقة، آخذة بعين الاعتبار الخطر الذي تشكله إيران.



قال بومبيو - في مقابلة مع قناة "العربية" من أبوظبي، بثتها اليوم الأحد - "إن دول المنطقة أدركت الخطر المشترك الذي تشكله إيران"، مشيرًا إلى أن سياسة بلاده

ثابتة تجاه طهران.



ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية شكلت تحالفًا للتعامل مع إيران ضمن استراتيجيتها في الشرق الأوسط، قائلاً: "نبني تحالفًا لمنع طهران من زعزعة الاستقرار في المنطقة"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستستمر في الدفاع عن مصالحها وحلفائها في المنطقة.



وعن الملف العراقي، أشار إلى أن واشنطن تسعى لتثبيت الاستقرار، مضيفًا أن العراقيين أظهروا رغبة بعدم التبعية لإيران.



وأوضح بومبيو أن وجود القوات الأمريكية على الأراضي العراقية يهدف إلى دعم حكومة مصطفى الكاظمي.



وردًا على سؤال حول الإجراءات التي يمكن أن تُتخذ في العراق، أوضح أن الإجراءات ضد الميليشيات الإيرانية ستحدد لاحقا.. مشددا في الوقت ذاته على أنه تم تشكيل تحالف للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا.