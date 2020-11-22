وزراء الدفاع بالخليج يعقدون اجتماعهم الـ17

عقد وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون اجتماعهم الـ17 اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة محمد أحمد البواردي، وشارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح بن مبارك الحجرف.

وأعرب الوزراء عن خالص الشكر والامتنان لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على الاهتمام الكبير بالعمل العسكري المشترك، وذلك باعتمادهم الإستراتيجية العسكرية لدول مجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة. وتناول الاجتماع العديد من مواضيع العمل العسكري المشترك المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.