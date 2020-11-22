العراق يسجل 1766 حالة إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد تسجيل 1766 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 535 ألفاً و321 حالة في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب الإحصائيات، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 11958 حالة بعد تسجيل 33 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 465 ألفاً و452 حالة بعد تسجيل 2412 حالة شفاء اليوم أيضاً.

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