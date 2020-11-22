العاهل السعودي يدعو للتصدي إلى التغير المناخي

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العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود
قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في كلمة أمام “قمة العشرين”، الأحد “إن الحفاظ على كوكب الأرض له أهمية قصوى في ظل الانبعاثات المصاحبة للنمو الاقتصادي”.
وأضاف العاهل السعودي “علينا أن نكون رواداً في تبني منهجيات مستدامة وواقعية ومجدية التكلفة لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة”.
وتابع: ندعو الدول الأخرى للعمل معنا لتحقيق أهداف هذا البرنامج المتمثلة في التصدي للتغير المناخي.
وتواصل قمة مجموعة العشرين أعمالها لليوم الثاني والختامي، الأحد، وسط مساعٍ لحشد العالم لمرحلة ما بعد كورونا.
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