أمن فاس يوقف سائق شاحنة ويحجز 20 رزمة من الشيرا كانت مخبأة في المحرك- صور

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء أمس السبت 21 نونبر الجاري، سائق شاحنة يبلغ من العمر 36 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه على متن شاحنة خفيفة للنقل الطرقي للبضائع بحي سيدي ابراهيم، قبل أن تسفر عملية التفتيش الدقيق للناقلة عن ضبط شحنة من المخدرات مكونة من 20 رزمة تزن 500 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت مخبأة بعناية فائقة داخل تجويف معد خصيصا بهيكل الشاحنة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد كافة الامتدادات والارتباطات الوطنية والدولية للشبكة الإجرامية المتورطة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.