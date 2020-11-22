البولماني: تعرضت للنصب.. والدولة لم تقدم حلولا للفنانين المتضررين من الجائحة – فيديو

كشف الفنان، يونس البولماني، تفاصيل تعرضه للنصب في دولة كندا، في واقعة أفقدته 12 ألف دولار، عبارة عن أجره مقابل حفل أحياه هناك.

وتحدث البولماني لـ”اليوم 24،” تفاصيل تعرضه للنصب من طرف متعهد حفلات في كندا، كما أوضح انقطاع رزقه، بسبب الجائحة، التي منعت حفلاته في أوربا.

واعتبر الفنان نفسه أن الدولة لم تقدم حلولا بديلة للفنانين، الذين كانوا يعتمدون على الحفلات، لكسب مدخول مادي، موضحا أنه يعيش حاليا معتمدا على المال، الذي كان قد اذخره.

وحذر البولماني الجمهور من الإشاعات، التي تلحق الفنانين، أخيرا،، مشددا على ضرورة التأكد قبل إعادة نشر خبر عن أحد المشاهير.

وأشار البولماني إلى أنه ينتظر عودة الأمور إلى سابق عهدها بعد نهاية الجائحة، لاستئناف إصدارات الفنية، معتبرا الوضع الحالي غير مساعد على نجاح الأعمال الجديدة.