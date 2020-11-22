أسفر تدخل الأمن الوطني بمنطقة بنمسيك بمدينة الدار البيضاء، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، عن تحييد الخطر الصادر عن مجموعة من الأشخاص المحسوبين على فصيلين متنافسين لمشجعي كرة القدم، وتوقيف خمسة منهم، أحدهم راشد والأربعة الأخرون قاصرو السن.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، أن مصالح الأمن كانت قد تدخلت في الوقت المناسب مباشرة بعد دخول حوالي 20 شخصا محسوبين على فصيلين متنافسين لمشجعي أندية محلية بالدار البيضاء في مناوشات وتراشق بالحجارة، حيث ثم ضبط خمسة منهم في حالة تلبس والبحث لازال ساريا بالنسبة للآخرين، فيما لم تسجل أية إصابات بدنية أو خسائر مادية.
وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية وإيداع القاصرين تحت تدبير المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر تراشق بالحجارة بين مشجعي كرة القدم يسفر عن توقيف 5 أشخاص.. من بينهم 4 قاصرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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