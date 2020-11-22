ابتداء من الغد.. إسبانيا تفرض تحليل الخلو من كورونا على المسافرين المغاربة

ابتداء من يوم غد الاثنين، سيصبح المغاربة الراغبون في الدخول إلى الجارة الشمالية إسبانيا، مطالبين بالإدلاء باختبار كشف، يؤكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد، من أجل السماح لهم بالدخول إلى التراب الإسباني.

الإجراء، الذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ، غدا، أعلنته وزارة الصحة الإسبانية، قبل أيام، ليتم تطبيقه عند نقاط الدخول إلى التراب الإسباني، أي في المطارات، والموانئ، والحدود، التي لا تخضع، حاليا، إلى الضوابط، والتدابير الاحترازية، كما حدث خلال الموجة الأولى من الوباء.

الإجراء نفسه، ينتظر أن يضاف إلى الفحوصات الصحية الأخرى، التي يخضع لها حاليا جميع المسافرين، القادمين إلى إسبانيا، عبر نقاط الدخول، ومن بينها مراقبة درجة الحرارة، وبعض الفحوصات البصرية.

ولم تكن إسبانيا، حتى الآن، تعتمد الإجراء المذكور، الذي يستجيب للتوصية الأوربية، التي تهدف إلى توحيد نماذج الرقابة الصحية في البلدان الأعضاء، وإنما كان المسافرون يخضعون عند الوصول إليها لفحص درجة الحرارة.

وهدد سلفادور إيلا وزير الصحة الإسباني إن المسافرين الأجانب، الذين يصلون إلى إسبانيا، والذين لم يقوموا بإجراء الاختبار في بلدهم الأصلي، بإجراء اختبار فحص الأجسام المضادة عند الوصول بشكل إلزامي، مع فرض غرامات مالية في حقهم.

يذكر أن إسبانيا باتت تسجل 1556730 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، حسب آخر إحصائية، ووصل عدد وفياتها جراء الوباء 42618 حالة، بينما تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم 57 مليونا، وتخطت الوفيات مليونا و371 ألفا.