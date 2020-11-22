شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروري مروع في العاصمة التونسية والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأحد عن إصابة العشرات في حادث تصادم وقع بين حافلتين وسط العاصمة.
وأفادت الوزارة بأن فرق الإغاثة تدخلت لإسعاف 46 جريحا حتى الآن، أصيبوا بأضرار جسدية متفاوتة الخطورة. ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفيات القريبة في العاصمة.
ووقع الحادث بين حافلتين بشارع محمد الخامس في الساعات الأولى من صباح اليوم، بينما تشهد العاصمة هطول أمطار بغزارة منذ ساعات الليل.
كانت هذه تفاصيل خبر حادث مروري مروع في العاصمة التونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.