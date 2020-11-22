شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعتقل أمين سر "فتح" في مخيم عين السلطان والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أمين سر "فتح" في مخيم عين السلطان في أريحا. وأفادت مصادر أمنية ومحلية وشهود عيان في المخيم، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت منزل أمين سر "فتح" في مخيم عين السلطان في أريحا ياسر أبو شرار ، وفتشته وعاثت خرابا في محتوياته، قبل أن تعتقله.

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