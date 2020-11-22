بالوثيقة.. البنك المركزي يحجز على اموال مصرف الراجح الاسلامي

تنشر وكالة الخليج 365، الاحد، وثيقة صادرة عن البنك المركزي تتضمن حجز اموال الاحتياطي لمصرف الراجح الاسلامي. وجاء ذلك استنادا الى كتاب مجلس القضاء الاعلى/ رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية/ محكمة تحقيق بعقوبة المؤرخ في 25 تشرين الاول 2020 وتنفيذا لقرار المحكمة.

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