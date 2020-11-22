اربيل يعبر حاجز الديوانية في ممتاز الكرة

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب نياز محمد في الدقيقة 46، ليهدي فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الفوز رفع اربيل رصيده الى النقطة الثامنة في وصافة الترتيب، بينما توقف رصيد الديوانية عند النقطة الرابعة في المركز الـ12.



وفي بقية المباريات، تعادل زاخو مع النفط بهدف لمثله، فيما تعادل نفط البصرة مع الكهرباء بذات النتيجة.