أعلنت وكالة الاستخبارات، الأحد، تفكيك "شبكة تزوير" في هيئة التقاعد تكلف الدولة أكثر من 30 مليار دينار شهرياً.

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "تمكنت وبموافقات ومتابعات قضائية، من اختراق وتفكيك شبكة تزوير في هيئة التقاعد مؤلفة من 29 متهماً (موظفين ومعقبين) في الهيئة العامة للتقاعد يقومون بعمليات تزوير وتحايل على القانون تتلخص بإصدار هويات تقاعدية للمواطنون ومنحهم رواتب تصل إلى ( 8 ملايين دينار عراقي) وفروقات مالية كبيرة تصل في حدها المتوسط إلى( 260 مليون دينار عراقي ) دون استحقاق قانوني".



وأضافت الوكالة في بيانها، أنه "على إثر ذلك، تم تشكيل فريق عمل في وكالة الاستخبارات الذي تمكن من اختراق شبكة التزوير وتوثيق عملياتها الإجرامية بالصوت والصورة والشخصيات التي تدير هذه العمليات، وسيتم إحالة الشبكة الإجرامية إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".