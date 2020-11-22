عبد الإله يسجل حضوره الرسمي الاول بمقر اللجنة الاولمبية

رياضة 2020-11-22 | 12:43 1,428 مشاهدة

سجل رئيس اللجنة الاولمبية المنتخب سرمد عبد الاله، حضوره الرسمي الاول بمقر اللجنة في بغداد. وزار رئيس الاولمبية ومعه نائبيه و اعضاء المكتب، الاقسام التنفيذية وتم الاجتماع مع مدراء اقسام القانونية والمالية والاليات ومدير الادارة لإبلاغهم بخطة العمل الجديد. وفاز عبد الاله بانتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية في الرابع عشر من الشهر الحالي متفوقاً على رعد حمودي بفارق ثلاثة اصوات (19-16). » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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