البواردي: القوات المسلحة الإماراتية مؤهلة لمواجهة "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، إن القوات المسلحة الإماراتية مؤهلة لمواجهة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع مجلس الدفاع الخليجي المشترك في دورته السابعة عشرة عبر الاتصال المرئي.



وفي كلمته الافتتاحية أكد محمد بن أحمد البواردي ضرورة العمل على تطوير قدرات القيادة العسكرية الموحدة ضمن المنظومة الوطنية.

وقال: "من خلال تجربتنا في الإمارات، نؤمن بأن القوات المسلحة بما تملكه من موارد وإمكانات ونظرا لخبرتها في مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، بما في ذلك استعدادها لمواجهة الحروب البيولوجية، تبقى مؤهلة للقيام بدور نشط لدعم المنظومة الوطنية في مواجهة الجائحة الحالية".

وتابع: "إن الأوبئة وإن لم تأتي نتيجة حروب بيولوجية وغير تقليدية إلا أن تأثيرها يماثل تأثير أسلحة الدمار الشامل، حيث تشكل تهديدا وطنيا شاملا، ولهذا نقترح في إطار اختصاصات مجلس الدفاع الخليجي المشترك العمل على تطوير قدرات القيادة العسكرية الموحدة ضمن المنظومة الوطنية لمواجهة مثل هذه التهديدات في المستقبل".

وأضاف وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع أنه "بناء على ما استعرضته اللجنة العسكرية العليا في تقريرها لأوضاع المنطقة المضطربة.. يبقى تعاوننا العسكري والدفاعي المشترك إلى جانب التنسيق الوثيق بين دولنا هو الرادع والضمانة في مواجهة المخاطر والتهديدات، وكذلك الارتقاء بقدراتنا للدفاع عن سيادة واستقلال دولنا وحماية وجودنا، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والسلام في منطقة الخليج العربي وفي سبيل دفع مسيرة تقدمنا وازدهارنا وتأمين مستقبل أجيالنا القادمة".

وخلال الاجتماع، ناقش أعضاء مجلس الدفاع الخليجي المشترك خلال الاتصال المرئي، أهم الإنجازات التي تمت خلال المرحلة السابقة، كما تم استعراض وبحث المسائل والموضوعات المتعلقة بالجانب العسكري الخليجي المشترك وأهم ما جاء في جدول أعمال اللجنة العسكرية العليا من مواضيع عسكرية خاصة بالمجال الدفاعي.

واختتم أعضاء مجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون الاجتماع بحزمة من القرارات والتوصيات، أهمها: المساهمة في دفع مسيرة التعاون والتطوير للارتقاء بالقدرات العسكرية وتسخير كافة الصعاب والتحديات لتحقيق الأهداف المشتركة للقوات المسلحة في دول مجلس التعاون، وبما يحقق مزيد من أوجه التعاون والمصالح المشتركة لدول المجلس، ويعزز التعاون العسكري المشترك، حفاظا على الأمن والاستقرار في دول مجلس التعاون.