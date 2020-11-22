المال القطري المسموم يختار رئيس الحكومة الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فضيحة مدوية في الحوار الليبي في تونس. الإخوان – كعادتهم – يشترون الأصوات بالرشاوى من الأموال القطرية، والأمم المتحدة تحقق في تلقي مشاركين في الحوار للأموال مقابل التصويت لمرشح تنظيم الإخوان الإرهابي. استئناف "حوار القاهرة" بشأن ليبيا 6 ديسمبر التحقيق الأممي تقرر بعد أن طالب 56 عضوا من أصل 75 مشاركا في الملتقى، الأمين العام والبعثة الأممية بالتحقيق، لأن الحوار وسيلة للخروج من الأزمة، وليس لتلقي الرشوة.

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