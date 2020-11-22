أردوغان: تركيا ترى نفسها جزءا من أوروبا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن أنقرة ترى نفسها جزءا لا ينفصم من أوروبا.

وأبلغ أردوغان أعضاء من حزبه العدالة والتنمية الحاكم بأن على الاتحاد الأوروبي أن يفي بوعوده فيما يتعلق بقضايا الهجرة وجعل تركيا عضوا كاملا في التكتل.