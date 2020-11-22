شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

في ما يلي آخر التطورات المتصلة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم الأحد:



الولايات المتحدة تسمح باستخدام علاج ريجينيرون

منحت الإدارة الأميركيّة للأغذية والعقاقير (إف دي إيه) السبت موافقة طارئة لاستخدام علاج لكوفيد-19 طوّرته شركة التكنولوجيا الحيويّة "ريجينيرون" وكان استُخدم خصوصًا لعلاج الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقد تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 12 مليونا في هذا البلد الذي يعتبر الأكثر تضررا في العالم من حيث عدد الوفيات (255,800 وفاة).

حوالي 1.4 مليون وفاة

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 1,381,915 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الأحد عند الساعة 11,00 ت غ.

وتم تسجيل أكثر من 58,165,460 إصابة منذ بداية الوباء، وقد شفى منها ما لا يقل عن 37,053,500.

بعد الولايات المتحدة، تعد البرازيل الدولة الأكثر تضررا بالوباء من حيث عدد الوفيات (168,989 وفاة) تليها الهند (133,227) والمكسيك (101,373) والمملكة المتحدة (54,626).

رفع تدابير الإغلاق في إنجلترا في 2 ديسمبر

أعلنت الحكومة البريطانية أنها لن تمدد تدابير الإغلاق التي فرضت لأربعة أسابيع في إنكلترا إلى ما بعد 2 ديسمبر وستعتمد نظام قيود محلية.

وفي المملكة المتحدة، الدولة الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا، تقرر كل مقاطعة بريطانية إستراتيجيتها الخاصة في مواجهة الأزمة الصحية.

فرنسا: رفع التدابير على ثلاث مراحل

قال الناطق باسم الحكومة الفرنسية في بيان صحافي إن عملية "تخفيف" تدابير الإغلاق المفروضة منذ 30 أكتوبر في البلاد ستتم على "ثلاث مراحل"، الأولى في أوائل ديسمبر والثانية مع نهاية عطلة نهاية العام والثالثة مع بداية يناير 2021".

وتوفي حوالى 300 مصاب بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية (من إجمالي 48518)، أي أقل بـ 110 أشخاص من اليوم السابق، ويستمر عدد المرضى في غرف الإنعاش في الانخفاض لليوم الخامس على التوالي، وفقا لإحصاءات فرنسية نشرت يوم السبت.

البرتغال تشدد القيود

قررت الحكومة البرتغالية تشديد القيود للحد من انتشار فيروس كورونا، وقد أغلقت المدارس الاثنين 30 نوفمبر و7 ديسمبر عشية العطل الرسمية.

إيطاليا: حملة تلقيح غير مسبوقة

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتزا السبت أن إيطاليا، إحدى أكثر الدول تضرراً من جائحة كوفيد-19، تخطط لإطلاق حملة تلقيح ضخمة في يناير.

وصرح سبيرانتزا في اجتماع للصيادلة بأن حملة التطعيم "ستبدأ في نهاية يناير حين نأمل في الحصول على الجرعات الأولى".

وتابع: "ستكون هذه الحملة من دون سابق مثيل... ستتطلب تعبئة غير عادية" للموارد.

وسجّلت إيطاليا، مثل الدول الأوروبية الأخرى التي تكافح للتعامل مع الموجة الثانية المدمرة من الوباء، حوالي 1,3 مليون إصابة و50 ألف وفاة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في مطلع هذا العام.

إيران: إغلاق المؤسسات غير الأساسية

بدأت إيران السبت تطبيق إجراءات إغلاق واسعة تشمل إقفال المؤسسات التجارية غير الأساسية في العديد من المدن، سعيا للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد الذي شهدت الإصابات والوفيات بسببه تزايدا في الفترة الماضية.

وتشمل الإجراءات التي ستستمر لفترة قد تبلغ أسبوعين، الإقفال التام للمؤسسات غير الأساسية في أكثر من نصف المدن البلاد، وأبرزها طهران ومراكز المحافظات الثلاثين الأخرى.