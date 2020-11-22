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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تجدد دعم جهود أفغانستان في مكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
جددت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، دعمها لجهود أفغانستان في مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحياءً سكنية في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وسقط 10 قتلى في هجوم بقذائف الهاون على العاصمة الأفغانية كابول، أمس السبت، بحسب نائب الرئيس أمر الله صالح.
وأضاف صالح في تصريحات اليوم الأحد أن 51 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم، معظمهم من الشباب والنساء.
وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن الهجمات الصاروخية، قائلا إن المنطقة الخضراء بالمدينة كانت الهدف الرئيسي.
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