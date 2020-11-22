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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة 8 جنود بتفجير في محافة نينوى شمالي العراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
شهدت مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق، اليوم الأحد، تفجيرا أسفر عن مقتل وإصابة 8 جنود.
وأفاد مصدر أمني وفقا لـ"العين الإخبارية" بأن جنديا قتل على الأقل وسقط سبعة آخرين بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة في مركبتهم خلال مرورها في إحدى الطرق بين قريتي "الجرن" و"الفارسية" ضمن ناحية حمام العليل الواقعة جنوب الموصل .
وأضاف المصدر أن "قوة أمنية هرعت إلى مكان الحادث ونقلت الضحية والجرحى إلى مستشفى قريب، ونفذت عملية تمشيط أمني ونشر دوريات قرب وقوع الانفجار".
وكانت خلية الإعلام الأمني ، أعلنت أمس السبت عن مقتل 3 أشخاص من بينهم ضابط برتبة عقيد وإصابة 5 آخرين في انفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين، شمال العراق.
وتتصاعد حدة الهجمات الإرهابية لعناصر داعش منذ مطلع العام الحالي في استهداف المدن والنقاط العسكرية بين الحين والآخر .
وتنفذ السلطات الأمنية العراقية حملات ملاحقة وتتبع لمسلحي التنظيم تتركز أغلبها في المناطق الحدودية بين محافظات شمال وغرب البلاد.
ورغم مرور 3 سنوات على إعلان النصر النهائي على داعش واسترجاع المدن التي سيطر عليها بعد أحداث يونيو/حزيران 2014، إلا أن التنظيم استطاع من استجماع عناصره مرة أخرى وشن الهجمات مجدداً.
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