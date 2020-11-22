شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقصف مواقع حماس في غزة والان مع التفاصيل
وأرجع جيش الاحتلال قصفه قطاع غزة إلى إطلاق نشطاء فلسطينيين صاروخا على إسرائيل ما أسفر عن إلحاق أضرار بمصنع في مدينة عسقلان الجنوبية، مؤكداً أنه قصف مواقع لحركة حماس، فيما لم تعلن أي من الفصائل في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.
وقال الجيش في بيان «منظمة حماس مسؤولة عن كل الأحداث التي تقع في قطاع غزة وتخرج منه وستتحمل تبعات القصف».
من جهته، حمّل المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم إسرائيل مسؤولية التصعيد قائلاً: «الاحتلال الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عما يجري في غزة، إذ إنه هو الذي يواصل حصاره ويواصل شن الهجمات، وما تفعله المقاومة هو دفاع عن النفس».
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تقصف مواقع حماس في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.