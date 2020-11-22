شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يعبر الجزيرة وينفرد بصدارة المجموعة الثانية لدوري السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مسعد عبد الوهاب

انفرد الوحدة بصدارة المجموعة الثانية لدوري الإمارات لكرة السلة للرجال، عقب فوزه على مضيفه الجزيرة بفارق 19 نقطة وبنتيجة 87-68، وذلك في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من المرحلة الأولى للبطولة، علماً بأنه الانتصار الثالث على التوالي لـ «العنابي» ليغرد وحيداً في الصدارة بالعلامة الكاملة 6 نقاط.

كما حقق بني ياس فوزه الأول على حساب العين «87-60»، ليتجرع «الزعيم» خسارته الثالثة على التوالي في منافسات مجموعة أبوظبي.

وبنتائج الجولة، ابتعد الوحدة في الصدارة بفارق نقطتين عن الظفرة المرتاح في هذه الجولة، فيما فرض بني ياس نفسه شريكاً للعين في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتراجع الجزيرة إلى المركز الخامس والأخير في المجموعة برصيد نقطتين.

وفي التفاصيل ضمن الوحدة انتصاره الثالث على التوالي، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الأرباع الأول والثالث والرابع بواقع «27-23 و23-9 و21-12»، فيما اكتفى الجزيرة بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني «24-16».

وفي سيناريو مشابه، حسم بني ياس انتصاره الأول بنيله الأفضلية بنتائج الفترتين الأولى والثالثة والرابعة بواقع «31-20 و21-9 و18-13»، ولم يشفع للعين نيل الأفضلية بنتيجة الفترة الثانية «18-17».

ويذكر أن فرق المجموعة الأولى التي تضم الشارقة وشباب الأهلي والبطائح والنصر والوصل خضعت للراحة هذا الأسبوع، خاصة أنها كانت قد استهلت الدور التمهيدي في السابع من نوفمبر الجاري، قبل أسبوع من انطلاق مباريات المجموعة الثانية التي تضم أندية الوحدة والظفرة وبني ياس والجزيرة والعين، إذ يقضي نظام البطولة بأن تقام في دورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلتي ذهاب وإياب، تسفر نتائجه عن تأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى عن كلتا المجموعتين إلى الدور ربع النهائي، فيما تخوض فرق المجموعتين التي انهت التمهيدي في المركزين الرابع والخامس، لدورٍ إضافي يتحدد من خلاله هوية الفريقين المكملين لدور الثمانية.