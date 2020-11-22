شكرا لقرائتكم خبر عن عدس الشتاء يكلف مصر 47 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

تصدرت حبوب العدس قائمة الواردات المصرية، من السلع الاستهلاكية غير المعمرة، إذ بلغ اجمالي واردات مصر من العدس خلال الثمانية أشهر الماضية، نحو 47.099 مليون دولار، في مقابل 25.934 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرت بنحو ثلاثة ملايين دولار.

وتعد شوربة العدس واحدة من أهم الوجبات، التي يقبل عليها المصريون طوال فترة الشتاء، لما تحتوي عليه من قيمة غذائية عالية، فضلاً عن الألياف والبروتين، إلى جانب ما توفره من إحساس بالدفء في الأيام الباردة.

واحتلت مصر حتي مطلع السبعينيات من القرن العشرين، ترتيباً متقدماً في قائمة أكبر الدول المنتجة للعدس حول العالم، إذ تجاوزت مساحة الأراضى المنتجة لهذا المحصول خمسين ألف فدان سنوياً، يقع أغلبها في محافظتي قنا وأسيوط، قبل أن تأخذ تلك المساحة في التضاؤل تدريجياً، حتي توقفت عند حد ألف فدان خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع الحكومة المصرية الى الاستيراد، لتغطية العجز في الطلب المحلي.