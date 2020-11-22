شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الأغلبية: الرئيس أدار البلاد بحكمة خلال أزمة كورونا وطبق حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى التحية للقيادة السياسية والحكومة والشعب المصرى على جهودهم فى تجاوز أزمة كورونا رغم عدم انتهائها ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالى والتى تكللت بإشادة كبرى المؤسسات المالية الدولية وفى مقدمتها الإعلان الرسمى من خبراء صندوق النقد الدولى بأن أداء الاقتصاد المصرى فاق التوقعات وابدى صلابة وقدرة على التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف القصبى، فى بيان له، أنه على سبيل المثال لا الحصر نجحت الدولة فى تطبيق مفهوم حقوق الإنسان وذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ومنها برنامج تكافل وكرامة منذ مارس 2015 ليستفيد منه أكثر من 3 مليون مواطن ونصف فى جميع المحافظات حيث أشاد به البنك الدولى وذلك وسط برنامج الإصلاح الحكومى الناجح كذلك نجحت الحكومة فى إدارتها لأزمة كورونا واحتواء تبعاتها ساعد فى خفض معدلات البطالة الذى عانت منه دول عديدة بسبب الأزمة الراهنة.

واختتم القصبى حديثه مؤكدا أنه لو دعم المواطنين والتكاتف خلف القيادة السياسية فى ظل تلك الأجواء الراهنة ساعد على تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومى تزامنا مع برامج وشبكات الامان الاجتماعى مما يؤكد على نجاح القيادة السياسية فى إدارة دفة الأمور وسط كل هذا التحديات مطالبا المواطنين بالالتزام فى الفترات المقبلة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.