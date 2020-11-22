شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر مشيدا بمبادرة الخليج 365: تصنع حوارا حقيقيا بين البرلمان والمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب محمد تيسير مطر، أمين عام حزب أرادة جيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالمبادرة التي أطلقها الخليج 365 تحت عنوان "البرلمان والناس" مؤكدا أن هذه المبادرة تصنع حوارا حقيقيا بين النواب والمواطنين في جميع الدوائر، مؤكدا أن الحوار بين النائب والمواطن سوف ينتج عنه الكثير من إنهاء الأزمات.

وقال محمد تيسير مطر في تصريحات اليوم الأحد، إن مبادرة الخليج 365 سوف تساعد على عدد كبير من المزايا أبرزها إبراز دور البرلمان في الرقابة والتشريع، مضيفا :" مبادرة الخليج 365 ستدعم نواب البرلمان في أنهم يتواصلون مع أبناء دوائرهم بجميع المحافظات بكل شفافية وأمام الجميع".

وأشار إلى أن مبادرة "البرلمان والناس" التي أطلقها الخليج 365 تؤكد أن المؤسسة الصحفية تقوم بدور عظيم في أنها تخلق قنوات التواصل جديدة بين النواب والمواطنين بشكل بسيط وسهل وخاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا، اذ تضمن المبادرة لقاءات عن طريق وسائل التواصل الالكتروني".

وقد أطلقت مؤسسة ”الخليج 365” مبادرة "البرلمان والناس" لتكون أكبر وأجرأ منصة حوار مفتوح بين المواطنين ونواب البرلمان من كافة المحافظات والأحزاب السياسية والمستقلين، وتتضمن المبادرة سلسلة من الندوات واللقاءات المباشرة "لايف" على صفحات الخليج 365 على منصات السوشيال ميديا وخاصة "فيس بوك" لفتح حوار مباشر بين المواطنين ونواب البرلمان سواء الحالي أو البرلمان الجديد، ويطرح من خلالها المواطنون أسئلتهم على النواب ويتم الرد عليها فى نفس الوقت فى بث مباشر على منصات الخليج 365 على مواقع التواصل الاجتماعى.

كما يتم عقد مجموعة من الندوات من النواب لطرح أسئلة الشارع عليهم وفتح نقاش صريح حول وعودهم للناخبين وطموحات المواطنين المنتظر تحقيقها فى البرلمان المقبل، وخطة كل نائب لتقديم الخدمات المنتظرة فى كل دائرة ومحافظة يمثلها فى البرلمان.

وتسير خطة المبادرة في لقاءاتها وندواتها كالتالى:

- نواب البرلمان الحالي

- نواب ممثلون للدوائر والمحافظات المختلفة

- نواب ممثلون لنواب القائمة والفردى

- نواب ممثلون لكافة الأحزاب والكيانات السياسية

- النواب المستقلون

ويدعو ”الخليج 365” لسلسلة الندوات واللقاءات بتلك المبادرة مجموعات من نواب البرلمان الممثلين لكافة الأحزاب والتيارات السياسية على اختلاف توجهاتها السياسية، كما يشارك فيها ممثلون لكافة الدوائر الانتخابية والمدن والمحافظات.