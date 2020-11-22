الأردن / تفويض حكومي لوزارة الصحة بوضع اليد على أيّ مستشفى لإستقبال حالات "كورونا" ووضع تسعيرة علاجٍ بالمصحّات

أصدرت الحكومة الأردنية أمرا تفوض فيه الصلاحيات لوزير الصحة بوضع اليد على أي مستشفى في البلاد كليا أو جزئيا، لاستقبال حالات كورونا المحولين من وزارة الصحة.
وحسب الجريدة الرسمية للحكومة الأردنية، فإن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بشر الخصاونة فوض وزير الصحة بوضع اليد على أي مستشفى كليا أو جزئيا ومحتوياته، وتكليف إدارته والعاملين فيه بالاستمرار بتشغيله لاستقبال حالات فيروس كورونا المحولين من وزارة الصحة.
كما يفوض وزير الصحة بوضع تسعيرة علاج فيروس كورونا للمصابين على نفقتهم بالمستشفيات الخاصة.
ويعاقب كل من يخالف الامر بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات.
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