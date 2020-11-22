السنغال تُسجل 17 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم السبت، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات في السنغال منذ الثاني من مارس الماضي وحتى الآن إلى 15 ألفًا و882 حالة.



وذكرت الإذاعة السنغالية - نقلًا عن

بيان لوزارة الصحة - أنه بعد إجراء 891 فحصًا تم تسجيل 17 إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما تعافى 23 حالة؛ لترتفع حالات الشفاء إلى 15 ألفًا و488 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 330 شخصًا.. ويواصل 70 شخصًا علاجهم في المستشفيات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.