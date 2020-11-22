هزتان أرضيتان بولاية سكيكدة الجزائرية تُسفران عن أضرار مادية

ضربت هزتان أرضيتان، اليوم الأحد، ولاية سكيكدة الجزائرية (شمال شرق)، بلغت قوتهما 5.2 و3.9 درجة بمقياس ريختر على الترتيب، وأسفرتا عن أضرار مادية بعدد من المنازل.
مركز الهزتين تحدد على بعد 12 كلم جنوب غرب الحروش بولاية سكيكدة.
وبحسب بيان لمركز الأبحاث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر، فإن
سكيكدة عبدالقادر بن سعيد، كما انتقل والي سكيكدة إلى منطقة عين بوزيان (جنوب غرب سكيكدة) القريبة من مركز الهزتين الأرضيتين بناءً على تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية للوقوف على حجم الأضرار.
وشكلت ولاية سكيكدة خلية أزمة عاجلة صباح اليوم فور وقوع الهزة الأرضية، الأولى يشرف عليها والي ولاية
ولم تسفر الهزتان عن خسائر بشرية، إلا أنهما خلفتا أضرارًا مادية في بعض المنازل ومستشفى الحروش.
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