أوكرانيا تُسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الأوكرانية، اليوم الأحد، تسجيل 12 ألفًا و79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال 24 ساعة الماضية.



ذكرت السلطات الصحية، وفقًا لصحيفة "كييف بوست" الأوكرانية، أنه بتسجيل الإصابات الجديدة ارتفع إجمالي عدد

حالات الإصابة بكوفيد-19 في أوكرانيا إلى 624 ألفًا و744 حالة في أنحاء البلاد، فيما تم تسجيل 138 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة 10 آلاف و951 شخصا، وبلغ عدد المتعافين 286 ألفًا و917 شخصًا حتى الآن.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.