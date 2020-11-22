أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة الأفغانية كابول، أمس السبت، وأسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 51 آخرين.
قدم جوتيريش - وفقًا لبيان منظمة الأمم المتحدة اليوم /الأحد/ - تعازيه لأسر ضحايا الهجوم وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
خفض تصعيد النزاع ووقف الهجمات حفاظًا على الأرواح.
وأكد ضرورة إنهاء العنف في أفغانستان، متمنيًا أن تحقق مفاوضات السلام الأفغانية نجاحًا في
وذكر جوتيريش أن مؤتمر أفغانستان 2020 المقرر عقده يومي 23 و24 نوفمبر هو فرصة لتجديد الالتزامات بالتنمية السلمية والازدهار المستقبلي للبلاد.
الذي يهدف إلى تنسيق التعاون التنموي للفترة 2021-2024.. ويعقد الاجتماع افتراضيًا من مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ويحضره شخصيًا المضيفون فقط.
ويستضيف المؤتمر كل من أفغانستان وفنلندا والأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تشارك أكثر من 70 دولة في المؤتمر
يُشار إلى أن العاصمة الأفغانية /كابول/ تعرضت يوم أمس /السبت/ لهجوم إرهابي أُطلق خلاله نحو 23 صاروخًا على مناطق مكتظة بالسكان في العاصمة، وأعلن تنظيم داعش في وقت لاحق مسؤوليته عن الحادث، وذكر أن الهجوم استهدف المنطقة الخضراء في مدينة كابول التي تضم مبنى الرئاسة الأفغانية وسفارات عدد من الدول ومقرات للقوات الأفغانية.
كانت هذه تفاصيل خبر جوتيريش يُدين الهجوم الإرهابي على العاصمة الأفغانية كابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.