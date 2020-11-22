شفاء 618 حالة مُصابة بكورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، شفاء 618 حالةً من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 132 ألفًا و178 حالةً.
المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وأضاف وزير الصحة - في بيان اليوم - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ618 من فيروس (كورونا)، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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